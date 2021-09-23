Португалия: маски уходят в прошлое, но не везде

Четверг, 23 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: маски уходят в прошлое, но не везде

Ношение маски по-прежнему будет обязательным в некоторых закрытых помещениях.

Хотя маска больше не является обязательной на улице, необходимо будет продолжать носить ее в различных местах после 1 октября, объявил премьер-министр.

«Необходимо будет носить маску всякий раз, когда это обязательно, когда это рекомендуется и когда у нас есть сомнения, обеспечена ли безопасность», - сказал Антониу Кошта на пресс-конференции.

Например, нет необходимости носить маску на местных предприятиях, в ресторанах, барах и клубах.

Объясняя ограничения, Кошта указывает на три ситуации, в которых маска необходима: «места с уязвимым населением», такие как дома престарелых и больницы, места с «большим количеством людей», такие как общественный транспорт. и большие площади, и даже когда есть «продолжительное соседство, как в случае шоу» или конгрессов.

Премьер также подчеркнул, что использование маски не является обязательным за пределами школ.

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