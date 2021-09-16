Португалия: маски в закрытых помещениях остаются обязательными

Четверг, 16 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: маски в закрытых помещениях остаются обязательными

Правительство не собирается полностью отказываться от средств защиты.

Правительство хочет сохранить обязанность носить маски, даже если страна находится на грани вступления в третью фазу отмены ограничений, как только 85% населения будет вакцинировано.

Решение будет принято на Совете министров 23 сентября.

Исполнительная власть намеревается гарантировать постепенный переход к освобождению от правил без радикализма или закона о полной отмене ограничений.

Политики и эксперты снова проведут встречу, чтобы проанализировать развитие пандемии. Государственный министр при президенте Мариана Виейра да Силва заявила, что на этой встрече будет обсуждаться новый уровень процесса отмены ограничений в то время, когда страна близка к завершению плана вакцинации.

Исполнительная власть будет ждать этого заседания для принятия последующих решений.

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