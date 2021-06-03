Португалия: матч с Испанией соберет 15 тысяч болельщиков

Четверг, 03 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия: матч с Испанией соберет 15 тысяч болельщиков

Товарищеский матч между двумя командами состоится 4 июня.

Поединок между сборными Испании и Португалии соберет на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде 15 000 зрителей.

Об этом сообщает Федерация футбола Испании.

Ванда Метрополитано вмещает 68 тысяч зрителей, но из-за санитарных правил пандемии Covid-19 и соблюдения безопасного расстояния посмотреть игру смогут только 15 тысяч фанатов.

Футбольная федерация Испании говорит, что «впервые с начала пандемии трибуны наполнятся красками благодаря появлению болельщиков».

Сборная проводит последние тренировки в рамках подготовки к Евро-2020. Португалия, которая является обладателем трофея, входит в группу F вместе с Венгрией, Германией и Францией.

Первый матч турнира Португалия проведет 15 июня против венгров в Будапеште, затем сразится с немцами 19 июня в Мюнхене и с французами 23 июня.

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