Португалия: медики не обнаружили коронавирус у приехавшего из Китая

У прибывшего накануне из китайского Уханя жителя Португалии не обнаружили признаков коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает радиостанция TSF со ссылкой на заявление представителей Минздрава.



Напомним, мужчина с признаками ОРВИ обратился к врачам, рассказав, что недавно вернулся их города Ухань, где находится очаг эпидемии. Пациент был незамедлительно госпитализирован в больницу Hospital Curry Cabral в Лиссабоне. Специалисты провели проверку «на двух биологических образцах», все они были отрицательными.



Директор инфекционного отделения Фернандо Мальтеш в интервью изданию Sic Notícias сообщил, что пациент «не имеет португальского гражданства, но много лет проживает в Португалии», не уточнив его национальность.



Глава минздрава Грасаш Фрейташ сообщила, что за все время португальские медики проверили трех пациентов, которые обратились к ним с подозрением на коронавирус. У всех оказалась обычная простуда.



Напомним, в Китае произошла вспышка нового вируса, вызывающего пневмонию, по последним данным заражены более 2500 человек, 80 человек погибли. Большинство заболевших из города Ухань в центральном Китае. Случаи заражения уже зафиксированы и за пределами Поднебесной. Заболевших обнаружили в Макао, Японии, Корее, Тайланде и США. Большинство заразившихся либо приехали из Уханя, либо ездили туда недавно.