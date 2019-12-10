Португалия: медики уезжают из страны

Количество врачей-иммигрантов, которые приезжают работать в Португалию, не может компенсировать нехватку медиков в стране. Португальские врачи продолжают покидать страну в поисках лучших условий труда и высокой зарплаты. По последним данным в страну в этом году прибыли 109 иностранных врачей, в то же время 253 португальских врача обратились в Медицинскую ассоциацию за документами для работы зарубежом.



Чиновники и представители профсоюза, в том числе Ordem dos Médicos, подтверждают, что запросов от врачей приехать работать в Португалию гораздо меньше, чем запросов о трудоустройстве португальских врачей». При этом, привлечь медиков в отдаленные регионы, такие как Алентежу, становится все сложнее.



Напомним, правозащитники утверждают, что в больницах Алгарве и Коимбры наблюдается острая нехватка врачей. В министерстве здравоохранения эту информацию опровергают. В связи с чем представители профсоюза выдвигают обвинения Минздраву в том, что оно «скрывает реальность».