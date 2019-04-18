Португалия: медсестра заставила пациента перевести ей 4 млн евро
Сиделку уличили в преступлении родственники потерпевшего.
Полицейские города Гондомар арестовали 62-летнюю медсестру, после того как семья, где она долгое время работала, уличила ее в мошенничестве.
По версии следствия, обвиняемая по профессии является помощницей медсестры и ухаживала за состоятельным и престарелым пациентом. Женщина обманула его, воспользовавшись «ослабленным здоровьем и умственным состоянием» пострадавшего.
В какой-то момент она начала манипулировать больным, заставив перевести ей часть денежных средств. Таким образом, медсестре удалось завладеть суммой в 4 млн евро.
Сообщается, что сегодня в Гондомаре состоится первое судебное заседание по этому делу.