Португалия: медсестра заставила пациента перевести ей 4 млн евро

Полицейские города Гондомар арестовали 62-летнюю медсестру, после того как семья, где она долгое время работала, уличила ее в мошенничестве.



По версии следствия, обвиняемая по профессии является помощницей медсестры и ухаживала за состоятельным и престарелым пациентом. Женщина обманула его, воспользовавшись «ослабленным здоровьем и умственным состоянием» пострадавшего.



В какой-то момент она начала манипулировать больным, заставив перевести ей часть денежных средств. Таким образом, медсестре удалось завладеть суммой в 4 млн евро.



Сообщается, что сегодня в Гондомаре состоится первое судебное заседание по этому делу.