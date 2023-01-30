Португалия: медсестры озвучили свои требования

Документ подписан профессионалами из групп CUF, Luz и Lusíadas, которые также требуют увеличить ежемесячное вознаграждение на 10%, включая праздничные и рождественские надбавки, для тех, кто работает посменно.

Восемьсот медсестер из частных больниц потребовали в петиции 35-часовой рабочей недели без потери заработной платы и повышения заработной платы на 10%.

Другими претензиями являются увеличение компенсации за так называемые сверхурочные часы (ночи, выходные и праздничные дни) и 25 рабочих дней отпуска, а также повышение субсидии на питание до 8,10 евро.

«Эти учреждения подпадают под действие Коллективного трудового договора Ассоциации португальских госпиталей (APHP) и, несмотря на экспоненциальный рост прибыли в последние годы, они продолжают вести переговоры с SEP, чтобы не принимать вышеупомянутые предложения», - говорится в заявлении Союза медсестер Португалии.

Медсестры обещают приступить к новым формам борьбы, если не получат положительного ответа на свои претензии на следующем собрании.