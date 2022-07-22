Португалия: мелкие виноделы на грани банкротства

В связи с ростом стоимости сырья, материалов для розлива и транспорта ANCEVE предупреждает о риске банкротства для «многочисленных малых и средних производителей вина».

От этикеток до пробок, включая картонные коробки, этим производителям не удается справиться с экспоненциальным ростом затрат, объяснил президент Пауло Аморим.

Производители также жалуются, что объявленная правительством поддержка не доходит до реального сектора экономики.

Пауло Аморим даже обвиняет власти в отсутствии направления и в политической силе, направленной на предотвращение захвата средств, предназначенных для виноделия.

Рынок для этих мелких производителей, пояснил чиновник, в основном ориентирован на общепит. Экспорта мало. В этом сценарии становится еще сложнее отразить увеличение производственных затрат в цене реализации, так как наценка ресторана прибавляется к наценке производителя.

«Ситуация драматическая», - сожалеет представитель сектора, который обращается к правительству с призывом срочно ускорить реализацию чрезвычайного плана поддержки.