Португалия: мелкий шрифт в потребительских договорах запрещен законом

Среда, 25 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: мелкий шрифт в потребительских договорах запрещен законом

Нововведение начинает действовать с 25 августа 2021 года.

Размер шрифта и межстрочный интервал теперь присоединяются к другим запрещенным пунктам, таким как изменение правил, касающихся бремени доказательства или распределения рисков.

Четвертая редакция режима общих договорных положений от 1985 года, опубликованная в мае, с датой вступления в силу 25 августа, добавила девятое положение: статьи, которые «написаны шрифтом размером менее 11 или 2,5 миллиметра и с межстрочным интервалом. менее 1,15».

Для обеспечения того, чтобы положения, уже признанные запрещенными решением суда, не применялись другими субъектами, закон предусматривает создание посредством государственного регулирования системы контроля и предотвращения злоупотреблений.

Ассоциация защиты прав потребителей Deco в парламентском комитете по экономике, инновациям, общественным работам и жилищному строительству отстаивала необходимость законодательного вмешательства, которое установило бы минимальные размеры и интервалы, которые способствовали бы правильному прочтению и пониманию статей.

В то время ассоциация защищала введение ограничений на размер и расстояние между буквами, которые позволили бы сделать «действительно осознанный выбор и оправдать более глубокие изменения, чтобы идти в ногу с новой цифровой реальностью».

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