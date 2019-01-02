Португалия: меньше бананов

Это на 5 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году.

Об этом сообщило правительство региона, пояснив, что «падение связано с метеорологическими факторами».

«Из-заненастной погоды [в начале года] произошла прямая потеря производства, а затем имел место также косвенный ущерб, который снизил урожай с точки зрения качества и количества, - пояснил региональный секретарь повопросам сельского хозяйства и рыболовства Умберту Вашконселуш. - Целью на 2019 год является, однако, возвращение к показателю 22 тысячи тонн».

Об этом чиновник заявил во время подписания в Фуншале договора о коллективном страхования урожая между GESBA (Государственная компания по управлению банановым сектором) и Crédito Agrícola Seguros на сумму 436 тыс. евро, из которых 150 тысяч покрывается за счет GESBA, а остальная сумма - из фондов Сообщества.

«Это свидетельствует о том, что работа регионального правительства направлена на защиту аграриев, занимающихся выращиванием бананов», - заявил Умберту Васконселуш, пояснив, что «в отношении банана - одной из важнейших культур на Мадейре - теперь будет действовать коллективная страховка от ненастной погоды».

Новая страховка охатывает всех 1.900 аграриев, занимающихся выращиванием бананов на Мадейре, и предназначена для покрытия ущерба, спровоцированного градом, пожарами, дождями и сильными ветрами.

Умберту Васшконселуш также напомнил, что «правительство приняло на себя компенсацию за убытки, порядка одного миллиона евро, из-за плохой погоды, которая имела место в начале 2018 года».