Португалия: меньше поездов в час пик

Согласно ему, начиная с 5 августа будут отменены некоторые электрички в часы пик на двух из самых оживленных ж/д линий в стране - Синтра и Кашкайш.

Основная причина - проблемы техобслуживания в мастерских EMEF (компании, занимающейся ремонтом подвижного состава) и нехватка денег для покупкидеталей.

Проблемы распространяются также на Западную линию (Linha do Oeste), где будет отменен прямой поезд между Калдаш-да-Раинья и Коимбра.

Однако наиболее затронутой будет линия Синтры. Помимо отмены прямого поезда между Синтра и Алверка, который ходил только в час пик между 6:26 и 9:26, интервал между электричками по маршруту Мира Синтра-Мелесаш - Россиу увеличится c 20 минут до получаса.

Изменения коснутся и линии Кашкайш: в час пик между Кайш-ду-Содре и Кашкайшем электрички будут ходить каждые 15, а не 12 минут.