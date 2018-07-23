Португалия: меньше поездов в час пик
О решении сообщила ж/д компания CP на своем официальном сайте.
Согласно ему, начиная с 5 августа будут отменены некоторые электрички в часы пик на двух из самых оживленных ж/д линий в стране - Синтра и Кашкайш.
Основная причина - проблемы техобслуживания в мастерских EMEF (компании, занимающейся ремонтом подвижного состава) и нехватка денег для покупкидеталей.
Проблемы распространяются также на Западную линию (Linha do Oeste), где будет отменен прямой поезд между Калдаш-да-Раинья и Коимбра.
Однако наиболее затронутой будет линия Синтры. Помимо отмены прямого поезда между Синтра и Алверка, который ходил только в час пик между 6:26 и 9:26, интервал между электричками по маршруту Мира Синтра-Мелесаш - Россиу увеличится c 20 минут до получаса.
Изменения коснутся и линии Кашкайш: в час пик между Кайш-ду-Содре и Кашкайшем электрички будут ходить каждые 15, а не 12 минут.
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