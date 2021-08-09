Португалия: меняются правила парковки домов на колесах

8 августа Марселу Ребелу де Соуза обнародовал постановление Собрания республики, которое модифицирует правила режима парковки автодомов и правила дорожного движения.

Ночевка и парковка автодомов и т.п. запрещены в зонах сети Natura 2000, на охраняемых территориях и территориях, подпадающих под действие Плана планирования прибрежной набережной, за исключением мест, специально предназначенных для этого».

«На остальной территории и при отсутствии муниципального регулирования деятельности, автодомам, одобренным IMT - Институтом мобильности и транспорта, разрешены ночевки в течение не более 48 часов в том же муниципалитете, за исключением специально разрешенных мест, в которых нет ограничения на ночевки», - говорится в тексте.

Штраф за нарушение новых правил составляет от 60 до 600 евро.

«Парковкой считается остановка транспортного средства с пассажирами или без них, которая не является остановкой и не мотивирована обстоятельствами движения», - говорится в законе.

Законодательные поправки должны вступить в силу «на следующий день после их публикации» в Diário da República в соответствии с утвержденным постановлением.