Португалия: MEO, NOS и Vodafone подарят 10 гигабайт мобильного интернета

Пятница, 13 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: MEO, NOS и Vodafone подарят 10 гигабайт мобильного интернета

Цель акции - «уменьшить негативное влияние эпидемии коронавируса» на жизнь португальцев.

Крупнейшие операторы мобильной связи в стране MEO, NOS и Vodafone накануне сообщили, что подарят клиентам 10 гигабайт мобильного интернета. По их словам, цель акции - «уменьшить негативное влияние эпидемии коронавируса» на жизнь португальцев.

Корпоративные и частные клиенты смогут получить объем данных, используя мобильное приложение или на официальных сайтах операторов в период с 17 по 31 марта. Бесплатные гигабайты можно использовать в течение 30 дней со дня подписки.

«Акция направлена ​​на то, чтобы облегчить жителям страны меры по профилактике и контролю заболевания, поскольку потребность в общении резко возросла. Многим людям приходится находится дома или оказывать помощь членам семьи», - говорится в заявлении.

Кроме этого, операторы сотовой связи MEO, NOS и Altice временно не будет снимать оплату за спортивные приложения Sport TV, BTV и Eleven Sports.

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