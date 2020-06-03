Португалия: мэр Кашкайша ограничил продажу спиртного

Глава муниципалитета Кашкайш Карлош Каррейраш подписал постановление, запрещающее продажу алкогольных напитков на автозаправках после 8 часов вечера. Такое решение Каррейраш принял после того, как у АЗС стали выстраиваться длинные очереди. Скопление молодежи у заправок заметили местные жители в минувшие выходные и выложили снимки в интернет. На фото видно, что очередь на одной из заправок в районе Эшторил тянется на десятки метров, при этом покупатели явно нарушают социальную дистанцию.

Жители города стали чаще посещать круглосуточные магазины у заправок, поскольку бары и клубы по-прежнему остаются закрытыми из-за коронавируса. Такие скопления людей, по мнению чиновников, серьезно нарушает санитарные нормы и угрожает здоровью жителей города.

По новым правилам, теперь спиртные напитки разрешено продавать только в период с 8 часов утра до 8 часов вечера. Об этом глава Кашкайша сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав официальные постановления.