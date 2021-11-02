Португалия: мэр обещает бесплатный проезд в Лиссабоне

Вторник, 02 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: мэр обещает бесплатный проезд в Лиссабоне

Лиссабонцев ждет бесплатный общественный транспорт «для самых молодых и самых пожилых».

В интервью Rádio Renascença новый мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш предполагает, что бесплатный общественный транспорт для молодых и пожилых является главным приоритетом» на его срок.

Моэдаш убежден, что это первая мера, которую нужно предпринять, но добавил, что дата ее реализации еще не определена, в том числе потому, что необходима поддержка всех советников в исполнительном совете.

«Я думаю, что это неполитизированная мера, и мы достигнем ее при полном единодушии, потому что все согласны с тем, что это лучшая мера, которая у нас есть для декарбонизации города», - подчеркнул мэр.

Что касается велосипедных дорожек, мэр повторил, что проблема не в велосипедах, а в «плохо построенных велосипедных дорожках, которые ставят под угрозу жизнь велосипедистов». Таким образом, вероятно, ряд велосипедных дорожек придется реконструировать.

 

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)