Португалия: мэр обещает бесплатный проезд в Лиссабоне

В интервью Rádio Renascença новый мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш предполагает, что бесплатный общественный транспорт для молодых и пожилых является главным приоритетом» на его срок.

Моэдаш убежден, что это первая мера, которую нужно предпринять, но добавил, что дата ее реализации еще не определена, в том числе потому, что необходима поддержка всех советников в исполнительном совете.

«Я думаю, что это неполитизированная мера, и мы достигнем ее при полном единодушии, потому что все согласны с тем, что это лучшая мера, которая у нас есть для декарбонизации города», - подчеркнул мэр.

Что касается велосипедных дорожек, мэр повторил, что проблема не в велосипедах, а в «плохо построенных велосипедных дорожках, которые ставят под угрозу жизнь велосипедистов». Таким образом, вероятно, ряд велосипедных дорожек придется реконструировать.