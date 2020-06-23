Португалия: мэр Синтры планирует перекрыть улицы из-за коронавируса

Вторник, 23 Июнь 2020 Португалия

Португалия: мэр Синтры планирует перекрыть улицы из-за коронавируса

Власти города уже закрыли 33 бара, работавших с нарушениями.

В Синтре в скором времени власти города могут закрыть бары, рестораны и даже улицы вследствие вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на главу города Базилио Орта.

Базилио Орта, сообщил, что накануне полиция закрыла 33 бара, которые работали  с нарушением правил. Однако, по его мнению, власти муниципалитета должны «идти дальше».

«Мы должны предотвращать заражение, а значит закрывать бары, рестораны и даже, если необходимо, улицы», - рассказал Орта.

Накануне стало известно, что две школы в районе Mem Martins были закрыты после того, как у сотрудников подтвердилась коронавирусная инфекция.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)