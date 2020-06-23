Португалия: мэр Синтры планирует перекрыть улицы из-за коронавируса

В Синтре в скором времени власти города могут закрыть бары, рестораны и даже улицы вследствие вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на главу города Базилио Орта.

Базилио Орта, сообщил, что накануне полиция закрыла 33 бара, которые работали с нарушением правил. Однако, по его мнению, власти муниципалитета должны «идти дальше».

«Мы должны предотвращать заражение, а значит закрывать бары, рестораны и даже, если необходимо, улицы», - рассказал Орта.

Накануне стало известно, что две школы в районе Mem Martins были закрыты после того, как у сотрудников подтвердилась коронавирусная инфекция.