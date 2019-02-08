Португалия: мэрия Эворы наводит чистоту необычным способом

Чиновники администрации города Эвора (Câmara de Évora) придумали экстравагантный способ сохранить чистоту на улицах и площадях. Они предлагают жителям и гостям города получить бесплатно «карманные пепельницы». Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации Эворы.

Кампания с названием «Окурок — твой, пол — общий» (A beata é sua, o chão é de todos) стартовала в минувший понедельник. В рамках акции администрация города распространяет среди курильщиков стильные черно-белые карманные пепельницы, напоминающие небольшой кошелек. Цель кампании — напомнить местным жителям и гостям города о важности поддержания улиц и площадей в чистоте.

Акция началась 4 февраля, во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

Пепельницы распространяют на улицах города. Также, в администрации Эворы сообщили, что любой желающий может обратиться в мэрию или офис поддержки туристов, чтобы получить пепельницу бесплатно.