Португалия: мэрия Лиссабона поддержит 8000 магазинов и ресторанов

Мэрия Лиссабона (CML) выделил более 55 млн евро на поддержку нуждающихся компаний и семей в борьбе с последствиями пандемии.

Из этой суммы 20 млн евро будут доставлены в невозвращаемой форме в рестораны и предприятия с потерями в счетах выше 25%. По оценкам муниципалитета, с помощью этой акции будет поддержано около 8000 компаний.

«Мы создали программу поддержки для секторов, которые больше всего пострадали от пандемии: торговля, рестораны, культура, социальные и уязвимые семьи», - сказал мэр Фернандо Медина.

Перечислив десятки мер, мэр начал с «чрезвычайной безвозвратной поддержки, которая покроет расходы, связанные с тем простым фактом, что компании существуют, что они открыты». Выделяется 20 млн евро на поддержку «усилий, которые тысячи микро- и малых предприятий прилагают для продолжения своей деятельности».

Чтобы получить доступ к этой поддержке, компании должны иметь падение оборота более чем на 25% по сравнению с периодом с января по сентябрь прошлого года и гарантировать, что они останутся открытыми после того, как пандемия пройдет. «Мы не собираемся предъявлять требования к проверке уровня занятости, потому что это усложнит процесс и поставит под угрозу поддержку компании в нужное время. Но необходимо предоставить обязательство, что компания не закроется», подчеркнул Фернандо Медина.

Объем помощи, предоставляемой каждой компании, будет зависеть от уровня выставления счетов: компании с выставлением счетов до 100 000 евро получат 4000 евро (1000 евро в месяц), от 100 000 до 300 000 евро в счетах получат 6000 евро (1500 евро в месяц) и от 300 000 до 500 000 евро получат 8000 евро (2000 евро в месяц), пояснил мэр.

Благодаря этой чрезвычайной поддержке муниципалитет планирует поддержать около 8000 компаний, которые «представляют около 100 000 рабочих мест, покрывая 80% сектора торговли и общественного питания» в Лиссабоне. Идея состоит в том, чтобы «поддержать деятельность компаний до первого квартала 2021 года без возврата средств», продолжил Медина, отметив, что поддержка будет выплачиваться двумя траншами в период с декабря 2020 года по март 2021 года по мере развития бизнеса.

«Поддержка будет осуществляться по мере поступления заявок», сказал мэр, отметив, что в начале декабря для этого будет создана специальная платформа. Это будет «полностью онлайн, очень просто», компаниям нужно будет только предоставить сертификат отсутствия задолженности и выписку специалиста по счетам, подтверждающую перерыв в выставлении счетов.

«Наша поддержка не решит все проблемы, но она важна, чтобы быстро помочь нуждающимся», подчеркнул Фернандо Медина, добавив, что меры для недавно созданных компаний еще не рассмотрены, но «и для этого будут разработаны адекватные стратегии».