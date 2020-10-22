Португалия: мэрия Лиссабона предлагает доступное жилье в аренду

Это делается в рамках программы доступного жилья, заявила член совета по жилищным вопросам Паула Маркеш. На текущем этапе будет выделено 75 домов.

В рамках программы частные лица могут сдавать дома в аренду муниципалитету, который впоследствии будет сдавать их в субаренду нуждающимся по доступным ценам.

С 2013 года эта программа мэрии Лиссабона уже затронула около 600 объектов, предоставив жилье семьям со средним доходом, сообщила Паула Маркеш. Она также добавила, что до конца 2020 года муниципалитет проведет еще два конкурса доступного жилья, а в течение 2021 года предполагается сдать не менее 500 домов в рамках программы.

Прием заявок на доступ к программе доступного жилья (Renda Acessível) в Лиссабоне начался 22 октября и продлится до 17:00 5 ноября 2020 года.

В соответствии с правилами Программы доступного жилья, каждое лицо или семья будет тратить на аренду не более 30% своей чистой заработной платы.

По данным мэрии, в рамках программы плата за аренду T0 колеблется от 150 до 400 евро, за T1 - от 150 до 500 евро, за T2 - от 150 до 600 евро, а за более просторные квартиры - от 200 до 800 евро (максимум).