Португалия: мэрия Лиссабона защитила от холода более 450 человек

Среда, 16 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: мэрия Лиссабона защитила от холода более 450 человек

На этой неделе мэрия Лиссабона заявила, что  451 бездомному было предоставлено убежище в связи с наступлением холодов.

Кроме того 886 приёмов пищи были предоставлены в соответствии с планом действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы защитить их от зимней погоды со среды по воскресенье.

Совет направил 150 человек в приюты, кроме того 32 человека с проблемами со здоровьем получили лечение, трое из которых были доставлены в больницу. План действий в чрезвычайных ситуациях для бездомных начался на этой неделе, чтобы  защитить бездомных в ситуации низких температур. В настоящее время план находится в активной «синей» фазе, в ходе которой команды на улице раздают теплу одежду и горячие напитки, пишет ТАСС.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья