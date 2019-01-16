Португалия: мэрия Лиссабона защитила от холода более 450 человек

Кроме того 886 приёмов пищи были предоставлены в соответствии с планом действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы защитить их от зимней погоды со среды по воскресенье.

Совет направил 150 человек в приюты, кроме того 32 человека с проблемами со здоровьем получили лечение, трое из которых были доставлены в больницу. План действий в чрезвычайных ситуациях для бездомных начался на этой неделе, чтобы защитить бездомных в ситуации низких температур. В настоящее время план находится в активной «синей» фазе, в ходе которой команды на улице раздают теплу одежду и горячие напитки, пишет ТАСС.