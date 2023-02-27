Португалия: мэрия Порту инвестирует 1,8 млн евро в жилье

Вложив 1,8 млн евро, городской совет Порту приобрел шесть жилых помещений в пустующем здании на улице Rua Central de Francos, которые должны быть отремонтированы, а затем выставлены на продажу на условиях аренды до конца последнего квартала этого года.

Покупка шести объектов на 100% финансируется Программой восстановления и устойчивости (PRR), одобренной Институтом жилищного строительства и реабилитации городов (IHRU).

К 2026 году Porto Vivo, SRU, муниципальная городская реабилитационная компания, будет способствовать восстановлению 146 домов и предоставлять их в аренду с арендной платой как минимум на 20% ниже, чем на рынке.

В рамках этой жилищной стратегии до 6 марта продлится 19-й конкурс доступной аренды , в ходе которого на чертежную доску будут вынесены 15 домов типологий от T0 до T3 .

По-прежнему в рамках доступного лизинга Porto Vivo, SRU «продолжит регулярно продвигать программу Porto com Sentido, которая является результатом синергии между владельцами и муниципалитетом», - говорится в заявлении муниципалитета.

Уже есть 185 домов, которые составляют активы муниципалитета для помощи жилым единицам среднего класса.

Приверженный стратегической политике в области жилья, муниципалитет Порту внедряет одновременно несколько программ по снижению арендной платы в городе.