Португалия: мэрия Порту поддерживает около 1000 семей в оплате аренды жилья

На веб-сайте мэрии опубликована информация о том, что утверждены все правомочные заявки, поступившие в рамках программы Porto Solidário, которая проходит уже в восьмой раз.

Нынешний этап охватил в общей сложности 615 семей. С учетом 299 заявок из предыдущих наборов общий охват составляет около 1000 семей.

Муниципалитет берет на себя часть ежемесячных расходов на аренду постоянного жилья, отмечает мэрия.

В рамках 8 этапа программы предоставляется финансовая поддержка для ежемесячной выплаты арендной платы в размере более 1,3 миллиона евро, в среднем около 200 евро в месяц.

После изменений, внесенных в правила программы, ежемесячная помощь в виде выплаты арендной платы была увеличена до двух лет. Кроме того, началось рассмотрение возможности снижения нагрузки на домохозяйства до 25%.

Муниципалитет также подчеркивает, что фонд позволяет бенефициарам повторно подавать заявки на участие в программе, если срок действия заканчивается.

Программа Porto Solidário, созданная в 2014 году, за шесть лет представила инвестиции в размере порядка 5,9 миллиона евро, заключает муниципалитет.