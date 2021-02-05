Португалия: мэры Кашкайша и Браги - финалисты конкурса World Mayor 2021

Премия World Mayor 2021 присуждается лучшему мэру года. В первоначальный список кандидатов на эту награду также входил Фернандо Медина, президент муниципалитета Лиссабона, однако он не вошел в опубликованный окончательный лист.

По данным The City Mayors Foundation, фонда, созданного в 2004 году муниципалитетами по всему миру, объявленные финалисты принадлежат к 21 стране, потому что «лидерство во время пандемии обеспечило защиту и гарантии их сообществ». Таким образом, чтобы быть избранным, каждый мэр «должен был продемонстрировать понимание долгосрочных последствий пандемии».

«Эта номинация, как и другие награды, полученные городом, по сути, свидетельствует о стойкости Кашкайша, решимости его жителей и их способности объединяться в трудные времена. Как это ни парадоксально, это награда, в которой мы не нуждаемся, поскольку это означало бы, что у нас не было бы этого кошмара пандемии Covid-19», - сказал Карлуш Каррейруш об этой номинации.

Теперь финалисты проходят онлайн-голосование, и каждый голос должен быть обоснован. Помимо количества набранных голосов, будут оценены представленные аргументы.

На фото: Карлуш Каррейраш (слева) и Рикарду Риу