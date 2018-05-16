Португалия: меры по борьбе с пожарами

Именно этого разрешения со стороны СП ожидали легкие пожарные вертолеты, чтобы иметь возможность присоединиться к контингенту средств пожаротушения, наряду с тяжелыми вертолетами. Контракт на аренду десяти вертолетов будет действовать с 1 мая 2018 г. по 31 декабря 2019 года.

Согласно МВД, десять вертолетов будут базироваться в Vale de Cambra, Fafe, Macedo de Cavaleiros, Castelo Branco, Lousã, Monchique, Guarda, Baltar, Sardoal иArcos de Valdevez.

«Эти вертолеты присоединятся к трем легким самолетам, принадлежащим государству, базы которых расположены в Loulé, Viseu и Vila Real», - указал в своем заявлении кабинет главы ведомства Эдуарду Кабрита.

Министр также заявил, что в этом году в рамках системы пожаротушения в сельской местности будут задействованы, в общей сложности, 55 воздушных судов, 50 из которых - взяты в аренду, а шесть - из государственного парка.

Тем не менее, три тяжелых вертолета «Камов» из государственного парка находятся в нарабочем состоянии, а «на ходу» только три легких вертолета.

Для замены этих «Камовых», как заявил министр, «уже идет процесс консультаций для аренды трех «немаркированных» тяжелых воздушных судов.