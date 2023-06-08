Португалия: местное жилье составляет 2,2 процента ВВП

Четверг, 08 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: местное жилье составляет 2,2 процента ВВП

В 2019 году количество ночевок в местном жилье (AL) превысило 38 млн человек, что составляет около 40% от общего числа ночевок в Португалии.

Исследование «Оценка воздействия местного размещения в Португалии» разрабатывается NOVA SBE на основе объединенных данных Евростата и Национального института статистики (INE) по запросу Ассоциации местных жителей Португалии (ALEP).

Согласно предварительным результатам исследования, количество ночевок в AL в 2019 году составило 38,4 млн человек, «что составляет около 40 процентов от общего числа ночевок на территории страны».

Авторы отмечают, что INE занижает общее количество ночевок в AL в Португалии, поскольку учитывает только количество ночевок в учреждениях с 10 и более кроватями, что соответствует 10,2 млн ночевок в 2019 году.

Официальные данные Европейского Союза (CETUR/EUROSTAT) «указывают на более чем 28,2 млн ночевок в AL менее чем на 10 коек в Португалии за тот же период» (не учитываются INE), говорится в резюме предварительного отчета.

Также согласно предварительному отчету, туристы, которые останавливались в единицах AL в 2019 году, внесли в португальскую экономику более 8 миллиардов евро, «что соответствует более 8,5% от общего объема экспорта товаров и услуг и около 3,8% ВВП».

Чтобы заменить текущую вместимость единиц AL в Португалии, необходимо построить 1030 новых отелей, «из которых 168 в Порту, 169 в Алгарве и еще 211 отелей в Лиссабоне».

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