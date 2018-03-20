Португалия: местный лосось?

Вторник, 20 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: местный лосось?

Группа Jerónimo Martins, владелец супермаркетов Pingo Doce, строит новые далеко идущие планы.

Сегодня JM, через свое подразделение Agroalimentar, уже производит - методом аквакультуры - на Мадейре и в Синеше золотистый спар (dourada) и лаврак, или сибас (robalo).

Теперь JM Agroalimentar изучает возможность выращивания лосося. Об этом заявил генеральный директор (CEO) Pingo Doce Педру Соареш душ Сантуш на конференции по представлению баланса группы, которая закрыла 2017 году с прибылью в 385 млн евро.

«В этом году мы начнем опыт выращивания лосося в сотрудничестве с норвежской компанией, - заявил Педру Соареш душ Сантуш. - Мы пришли к выводу, что это возможно в лагуне Авейру, но лосось «made by Pingo Doce» может появиться только через два года, если все пойдет по плану».

Цель деятельности JM Agroalimentar на Мадейре в этом году - удвоить производство рыбы с нынешних 500 тонн продукции до 1000 тонн.

Также CEOPingoDoce рассказал, что в этом году группа завершила покупку 1.100 гектаров угодий в Алентежу для производства говядины Angus. Ранее были приобретены два поместья в Manhente (Barcelos) и Cartaxo, на что были выделены инвестиции в размере 25 млн евро.

Также в мае с.г. ожидается запуск молочного завода в Порталегре, в который группа инвестировала 40 млн евро.

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