Португалия: Metallica и Imagine Dragons на NOS Alive 2022

Metallica и Imagine Dragons 16 июня подтвердили участие в NOS Alive, запланированном с 6 до 9 июля 2022 года, на набережной в Алжеше, объявил промоутер Everything is New.

Faith No More, Royal Blood, Parov Stelar, Tom Misch, Caribou, Parcels, Phoebe Bridgers, Dino D'Santiago , Seasick Steve, Inhaler, Hobo Johnson and the Lovemakers и Manel Cruz также ожидаются в составе участников.

«Билеты, приобретенные на NOS Alive'20 и NOS Alive'21, действительны в соответствующие дни NOS Alive'22», - поясняет промоутер, допуская возможность обмена «на другой день при наличии» или даже «на ваучер в точке продажи, где был приобретен билет, при предъявлении билета и доказательства покупки».

Объявление о переносе музыкального фестиваля NOS Alive в Алжеше с июля этого года на год позже было сделано в последнюю неделю мая из-за «текущей пандемической ситуации, которая ограничивает перемещение между странами», в результате чего был невозможен приезд музыкантов.

Билеты на фестиваль 2022 года поступили в продажу 24 мая.