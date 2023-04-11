Португалия: метро и паромы везут все больше пассажиров

В первом квартале этого года на общественном транспорте, находящемся под надзором Министерства окружающей среды, было больше пассажиров, чем за тот же период 2019 года.

Metro do Porto выделяется с точки зрения роста числа пользователей по сравнению с поездами Metro de Lisboa и паромами Transtejo и Soflusa.

Всего в период с января по март у этих транспортных компаний было 64,758 млн пассажиров, что на 2% больше, чем за тот же период 2019 года.

В квартальном сравнении Metro do Porto был единственным с положительным знаком, с более чем 16% до 18,726 миллиона пользователей.

В Transtejo/Soflusa произошло снижение на 2% (4,557 млн ​​пользователей); в Metro de Lisboa снижение составило 3% (41,475 млн).

В ежемесячном сравнении у трех компаний было больше проверок, чем в марте 2019 года, хотя и в разных измерениях.

Metro do Porto снова выделяется с более чем 21% (6,889 млн), за ним следуют Transtejo/Soflusa (1,722 млн) и Metro de Lisboa (15,559 млн).