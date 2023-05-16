Португалия: метро Лиссабона бастует утром 18 мая

Работники Metropolitano de Lisboa будут бастовать в четверг утром, с 05:00 до 09:30, из-за отсутствия взаимопонимания с администрацией в процессе переговоров по коллективному договору, объявил в понедельник FECTRANS.

«Если ничего не будет сделано к 18 мая, забастовка продолжится, и 18-го числа двери метро откроются только около 10:00», - сказала Сара Глиго из Федерации профсоюзов транспорта и связи (FECTRANS).

Из-за специфики графиков рабочие цеха начинают период частичной забастовки в 2:30 ночи.

В ноябре 2022 года между профсоюзами и руководством компании было заключено соглашение о требованиях на 2023 год, это будет первая остановка, которая повлияет на движение поездов.

В 2022 году рабочие бастовали из-за сверхурочной работы и специальных событий.

«Мы до сих пор не пришли к соглашению», - подчеркнул представитель FECTRANS, пояснив, что меры, предложенные руководством компании, «намного ниже» того, что было предложено на переговорах всеми профсоюзными организациями.