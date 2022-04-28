Португалия: метро Лиссабона бастует в пятницу 29 апреля

Анабела Карвальейра из Федерации профсоюзов транспорта и связи (FECTRANS) объяснила, что эта остановка основана на тех же причинах, что и две частичные забастовки, проведенные в марте, а также 14 и 22 апреля.

«Причины те же, без изменений. Это связано с конкретной ситуацией в компании», - напомнила Анабела Карвальейра.

По словам профсоюзного деятеля, новая забастовка связана с «неуправляемой ситуацией, будь то с точки зрения графиков, нехватки рабочих и плохих условий труда, и, прежде всего, с большим высокомерием со стороны руководства, которое заставляет рабочих трудиться на пределе возможностей».

На веб-сайте Metropolitano de Lisboa компания сообщает, что «из-за забастовки 29 апреля компания планирует остановить транспортное сообщение с 06:30 до 09:00 и возобновить движение в 09:30».