Португалия: метро Лиссабона бастует в воскресенье

Вторник, 21 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: метро Лиссабона бастует в воскресенье

Забастовка состоится 26 июня, в воскресенье, с 00:00 до 24:00.

Рабочие Metropolitano de Lisboa (ML) в воскресенье проводят 24-часовую забастовку, протестуя против неблагоприятных условий труда и требуя повышения заработной платы, сообщила Федерация профсоюзов транспорта и связи (Fectrans).

Представитель Fectrans Сара Глиго сказала, что рабочие решили выйти на забастовку, запланированную несколько недель назад, несмотря на заявление Metropolitano de Lisboa о том, что он уже начал нанимать машинистов поездов и укреплять ремонтные бригады.

Найм является результатом разрешения, предоставленного правительством в рамках Плана мероприятий и бюджета на 2022 год, на найм 58 рабочих, 34 дорожных агентов, 13 специалистов по техническому обслуживанию, двух строительных инспекторов и девяти специализированных техников.

«Найм работников сам по себе не решает всех проблем. Параллельно с этим переговорным процессом идет коллективный переговорный процесс на этот год, в ходе которого компания для уменьшения конфликта продлила еще на один год действие Соглашения компании», - сказал профсоюзный деятель.

Еще одним вопросом, с которым не согласны профсоюзные организации, является предложенное компанией повышение заработной платы на 0,9%, которое они считают «намного ниже уровня инфляции в стране».

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