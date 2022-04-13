Португалия: метро Лиссабона будет бастовать 14 апреля

Среда, 13 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: метро Лиссабона будет бастовать 14 апреля

14 апреля работники лиссабонского метрополитена проводят очередную частичную забастовку.

Сотрудники Metropolitano de Lisboa (ML) бастуют в четверг с 5:00 до 10:00, при этом компания предупреждает об ограничениях в транспортном обслуживании в этот период.

В заявлении Metropolitano de Lisboa сообщает, что движение поездов возобновится только в 10:30, благодарит своих клиентов за понимание и сожалеет о любых неудобствах, которые может причинить эта забастовка.

Рабочие метро уже проводили частичную забастовку (с 05:00 до 09:00) 11 и 18 марта, ссылаясь на плохие условия труда для машинистов.

«Это продолжение предыдущего боя. Следовательно, это связано с условиями работы машинистов оперативного участка и начальников центрального командного пункта. К сожалению, пока не достигнуто соглашение, что мотивирует нас на продолжение борьбы», - говорит Анабела Карвальейра из Федерации профсоюзов транспорта и связи (FECTRANS).

22 апреля метрополитен проведет еще одну забастовку по такому же графику.

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