Португалия: метро Лиссабона будет расти

Среда, 14 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: метро Лиссабона будет расти

Столичная подземка будет иметь кольцевую линию и 58 станций.

Metropolitano de Lisboa планирует открыть новую кольцевую линию для публики в конце 2024 года. Работы начнутся в этом году с создания двух новых станций.

Проект предусматривает соединение Рату с Кайш-ду-Содре с новыми станциями в районах Сантуш и Эштрела и, таким образом, создание новой соединенной зеленой линии.

Общий объем инвестиций составит 210,2 миллиона евро.

Ожидается, что работы будут завершены в период с конца 2023 года до начала 2024 года, и что новая линия будет открыта для публики в 2024 году.

После окончания работ у столичного метро будет 58 станций, 46,5 км сети, четыре линии, которые у него уже есть, но с новой конфигурацией, и 375 вагонов.

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