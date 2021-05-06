Португалия: метро Лиссабона предупреждает о забастовке 25 мая

Рабочие Metro de Lisboa в этот четверг объявили о стачке, сообщает FECTRANS, поскольку переговоры о зарплате провалились.

Рабочие метрополитена поручили профсоюзам 22 апреля после пленарного заседания инициировать формы борьбы, если совет директоров компании не примет встречное предложение, связанное с переговорами о зарплате.

Профсоюз также сообщает, что рабочие заявляют о реализации права на транспортировку, строгом соблюдении всех пунктов коллективного договора, а также о продлении срока его действия.