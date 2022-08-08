Португалия: Метро Лиссабона закроет часть синей ветки

Понедельник, 08 Август 2022 Португалия Португалия

Португалия: Метро Лиссабона закроет часть синей ветки

С 11 по 15 августа поезда между станциями Jardim Zoológico и Parque не будут курсировать из-за работ на линии.

Лиссабонское метро закроет часть синей линии на следующей неделе. С 11 по 15 августа поезда между станциями Jardim Zoológico и Parque ходить не будут.

Перевозчик проведет работы на линии, что приведет к остановке обслуживания «из соображений безопасности».

В течение пяти дней поезда синей линии будут курсировать по участкам Reboleira/Laranjeiras и Marquês de Pombal/Santa Apolónia.

Станции Praça de Espanha и São Sebastião синей ветки также будут закрыты, но станция красной ветки останется открытой.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом между Jardim Zoológico и станцией Parque, компания рекомендует использовать автобусы Carris 746 (M. Pombal - Est. Damaia) и 726 (Sapadores - Pontinha (Centro)).

Закрытие станции Jardim Zoológico включает в себя приостановку продажи билетов и проездного Navegante.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)