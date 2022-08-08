Португалия: Метро Лиссабона закроет часть синей ветки

Лиссабонское метро закроет часть синей линии на следующей неделе. С 11 по 15 августа поезда между станциями Jardim Zoológico и Parque ходить не будут.

Перевозчик проведет работы на линии, что приведет к остановке обслуживания «из соображений безопасности».

В течение пяти дней поезда синей линии будут курсировать по участкам Reboleira/Laranjeiras и Marquês de Pombal/Santa Apolónia.

Станции Praça de Espanha и São Sebastião синей ветки также будут закрыты, но станция красной ветки останется открытой.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом между Jardim Zoológico и станцией Parque, компания рекомендует использовать автобусы Carris 746 (M. Pombal - Est. Damaia) и 726 (Sapadores - Pontinha (Centro)).

Закрытие станции Jardim Zoológico включает в себя приостановку продажи билетов и проездного Navegante.