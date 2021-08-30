Португалия: метро напоминает о валидации проездных билетов

Понедельник, 30 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: метро напоминает о валидации проездных билетов

Если вы забыли приложить билет к автомату, штраф может составить от 30 до 350 евро.

Metro de Lisboa напоминает, что проездными билетами нужно пользоваться правильно и не забывать, в частности, прикладывать билет к валидатору перед поездкой.

«Отсутствие действующего транспортного билета или его непредставление влечет за собой уплату штрафа в размере от 120 до 350 евро в случае серьезного нарушения; от 72 евро до 210 евро в случае повторного нарушения; и от 30 евро до 87,50 евро в случае простого нарушения (первый раз)», - говорится в заявлении лиссабонского метро.

Перевозчик также подчеркивает важность уплаты штрафов в установленные сроки, поскольку «после этого срока взыскание штрафов передается налоговым и таможенным органам, что отражается в производстве по делу об административных правонарушениях».

Также стоит отметить, что «добровольная уплата штрафа в установленный срок (15 рабочих дней после наложения) дает 50% скидку на минимальную сумму, подлежащую выплате».

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