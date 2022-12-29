Португалия: метро Порту будет работать всю ночь в канун Нового года

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Metro do Porto, говорится, что его услуги будут «работать в течение всего кануна Нового года» на всех линиях, исключением в ночном движении станет только линия аэропорта (Violeta, E).

Metro do Porto напоминает, что в этом году «главная вечеринка в городе проходит на Queimódromo», недалеко от станции Matosinhos Sul, обслуживаемой синей веткой (A).

Таким образом, на этой линии «будут отправления каждые десять минут в обе стороны, в двухвагонных составах, с 21:00 до 03:00», а с 3:00 до 6:00 будет отправление каждые 15 минут, также в обе стороны и парными поездами.

На линии, которая обслуживает Avenida dos Aliados (желтая, D), «готовится восемь отправлений в час с 22:00 до 3:00, шесть отправлений с 3:00 до 5:00 и четыре между 6:00 и 7:00».