Португалия: метро Порту закрывается в 20:00 в канун Рождества

Metro do Porto объявило 23 декабря, что в пятницу, в канун Рождества, транспортная сеть закрывается раньше, чем в остальное время года, а последние отправления на всех линиях будут выполнены около 20:00.

В субботу, в Рождество, метро возобновляет работу около 9:00, а не в 6:00, как обычно.

Компания предлагает, чтобы в случае сомнений клиенты обращались к веб-сайту метро, чтобы уточнить время последних отправлений по линиям и направлениям в пятницу вечером и в субботу, в день Рождества.

Сеть метро составляет 67 километров и включает шесть линий, которые обслуживают семь муниципалитетов в столичном районе Порту.