Португалия: метро в новогоднюю ночь

Согласно ему, синяя, зеленяя и красная линии столичного метро будут работать всю новогоднюю ночь на рассвете 1 января.

На синей линии будут открыты станции Reboleira, Amadora-Este, Pontinha, Colégio Militar-Luz, Jardim Zoológico, São Sebastião, Marquês de Pombal, Restauradores и Baixa-Chiado; на зеленой - Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda, Anjos, Rossio, Baixa-Chiado и Cais do Sodré; на красной - Moscavide, Oriente, Olivais, Chelas, Alameda и São Sebastião.

На своем сайте компании метро также напоминает, что «по случаю праздничных мероприятий, запланированных на новогоднюю ночь на Praça do Comércio, станция Terreiro do Paço (синяя линия) закроется в 18:30 31 декабря и вновь откроется 1 января 2019 г. в 06:30».

Кстати, министерство внутренних дел дало разрешение на использование системы видеонаблюдения PSP на Praça do Comércio, чтобы «предотвратить возможные инциденты в месте проведения празднеств».

Система видеонаблюдения будет функционировать с 20.00 31 декабря до 4.00 утра 1 января и охватит, помимо Praça do Comércio, весь проспект Avenida da Ribeira das Naus.

Что касается доступа на Praça do Comércio, то, поскольку на Новый год она превращается в концертный зал под открытым небом, то он будет производиться через девять входов с полицейским досмотром.

В числе других мер безопасности - PSP объявила, что вход на Praça do Comércio будет разрешен только с рюкзаком, размер которого не превышает лист формата A3, а также что на территории нельзя использовать стеклянные бутылки или стаканы.

PSP рекомендует посетителям Terreiro do Paço не выставлять на всеобщее обозрение личные ценности, особенно мобильный телефон, кошелек и часы - чтобы избежать краж.