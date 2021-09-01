Португалия: между Порту и Гайей построят новый мост

В открытом тендере на проектирование и строительство подъездов и нового автомобильного моста через Дору, который свяжет Порту и Вила-Нова-де-Гайя, участвуют семь кандидатов, объявил 1 сентября городской совет Гайи.

Муниципалитет напоминает, что это «ограниченный конкурс по предварительной квалификации, первый этап процедуры которого, в настоящее время, направлен на предварительную квалификацию кандидатов».

На втором этапе, добавил он, отобранным кандидатам будет предложено представить предложения в течение семи месяцев.

Также описывается, что предложения должны включать предварительное изучение общего решения моста, которое кандидаты предлагают реализовать с соблюдением технических и других требований.

После этапа тендера, который завершается объявлением победителя конкурса, начнется этап исполнения контракта, который состоит из двух этапов: выполнение исследований и проектов в течение первых 12 месяцев и выполнение контракта в течение следующих 24 месяцев плюс два месяца репетиций.

Базовая цена тендера на проектирование и строительство составляет 38,5 миллиона евро и определяет максимальный срок исполнения в 1150 дней, стоимость которого полностью несут оба муниципалитета.

Новый мост будет построен выше по течению от моста Сан-Жуан (железнодорожный) и ниже по течению от моста Фрейшу (автомобильный).