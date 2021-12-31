Португалия: междугородние поезда подорожают, кроме Alfa Pendular

С 1 января 2022 года поездка на поезде станет дороже. Цена на все услуги Comboios de Portugal (CP), за исключением Alfa Pendular, изменится.

Согласно информации, представленной на сайте перевозчика, поездка Лиссабон-Порту во 2 классе междугороднего сообщения будет стоить на 15 центов дороже, увеличившись с 25,10 до 25,25 евро.

Для тех, кто путешествует со скидкой 50%, цены не меняются.

Между Лиссабоном и Фару билет на 15 центов дороже как в первом, так и во втором классе. Цена на поездку и возвращение составляет 40 евро во втором классе, но повышается до 50 центов в первом классе.

В пригородных поездах основные изменения коснутся покупки разовых билетов, при этом цена на проездные в мегаполисах Лиссабон и Порту не изменится. Стоимость для пользователей Лиссабона увеличивается на пять центов для поездок, охватывающих от четырех до восьми зон, а 30-дневный билет в некоторых случаях станет на пять центов дороже.

В Порту билеты подорожают на несколько центов, но только на поездки, охватывающие шесть, 14 или 17 зон. При покупке 30-дневного билета практически все зоны стоят дороже.