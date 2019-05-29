Португалия: Международная биеннале марионеток в Эворе
Каждые два года в июне, в Эвору, исторический центр Португалии, признанный ЮНЕСКО мировым достоянием человечества, съезжаются кукольные театры из разных стран мира.
Международная биеннале марионеток в Эворе, которая проходит с 1987 года, считается одним их важнейших фестивалей в Европе в области кукольного искусства.
Биеннале организована Центром драматического искусства Эворы, возродившим традицию кукол Санту-Алейшу и марионеток Алентежу, которая восходит к XVIII веку и является выражением народной культуры Португалии.
Время проведения: с 4 по 9 июня
Место проведения: Évora