Португалия: Международная биеннале марионеток в Эворе

Среда, 29 Май 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Международная биеннале марионеток в Эворе

Каждые два года в июне, в Эвору, исторический центр Португалии, признанный ЮНЕСКО мировым достоянием человечества, съезжаются кукольные театры из разных стран мира.

Международная биеннале марионеток в Эворе, которая проходит с 1987 года, считается одним их важнейших фестивалей в Европе в области кукольного искусства.

Биеннале организована Центром драматического искусства Эворы, возродившим традицию кукол Санту-Алейшу и марионеток Алентежу, которая восходит к XVIII веку и является выражением народной культуры Португалии.

Время проведения: с 4 по 9 июня

Место проведения: Évora

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