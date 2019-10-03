Португалия: международная школа Eupheus открылась в Алгарве

Eupheus начал свой первый год с уникальной вдохновляющей недели для учеников, созданной главой школы г-жой Пенелопой Бест в сотрудничестве с ее квалифицированной командой учителей.

В ходе недели всем ученикам были представлены широкие возможности для развития навыков свободного мышления, изучения различных стратегий обучения и уникального изучения каждой части учебного плана.

Основные моменты первой недели включали введение в физическую подготовку под руководством учителя физкультуры Eupheus Педро Коэльо, в то время как начальник подготовительного отделения Саманта Блэк провела сессию по математике, пишет ТАСС.

Приверженность Eupheus к окружающей среде и экологичный подход к учебной программе были представлены в элементе вводной программы Лесной школы, возглавляемой руководителем подготовительной работы г-жой Линдой Гомес, которая является лидером Лесной школы.

Программа также включала в себя интерактивную студенческую сессию на португальском языке, изучение музыки и утреннюю научную деятельность, посвященную авиации, вдохновленной эмблемой Eupheus Owl.

Неделя завершилась школьной экскурсией к озеру Квинта До Лаго, где разнообразная фауна и флора и ее экологическое значение были изучены всеми учащимися под руководством морского биолога, который провел экологический тур по озеру.

Руководитель школы Пенелопа Бест сказала: «Мы все учимся на протяжении всей жизни, и это является абсолютным ключом к жизни в "Евфиусе". Мы пережили невероятную первую неделю вместе...Мы с нетерпением ждем невероятно успешного будущего Eupheus».