Португалия: международная школа Eupheus открылась в Алгарве

Четверг, 03 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: международная школа Eupheus открылась в Алгарве

Новая Eupheus International school приветствовала своих первых учеников в учебный год в понедельник, 16 сентября. 

Eupheus начал свой первый год с уникальной вдохновляющей недели для учеников, созданной главой школы г-жой Пенелопой Бест в сотрудничестве с ее квалифицированной командой учителей.

В ходе недели всем ученикам были представлены широкие возможности для развития навыков свободного мышления, изучения различных стратегий обучения и уникального изучения каждой части учебного плана.

Основные моменты первой недели включали введение в физическую подготовку под руководством учителя физкультуры Eupheus Педро Коэльо, в то время как начальник подготовительного отделения Саманта Блэк провела сессию по математике, пишет ТАСС.

Приверженность Eupheus к окружающей среде и экологичный подход к учебной программе были представлены в элементе вводной программы Лесной школы, возглавляемой руководителем подготовительной работы г-жой Линдой Гомес, которая является лидером Лесной школы.

Программа также включала в себя интерактивную студенческую сессию на португальском языке, изучение музыки и утреннюю научную деятельность, посвященную авиации, вдохновленной эмблемой Eupheus Owl.

Неделя завершилась школьной экскурсией к озеру Квинта До Лаго, где разнообразная фауна и флора и ее экологическое значение были изучены всеми учащимися под руководством морского биолога, который провел экологический тур по озеру.

Руководитель школы Пенелопа Бест сказала: «Мы все учимся на протяжении всей жизни, и это является абсолютным ключом к жизни в "Евфиусе". Мы пережили невероятную первую неделю вместе...Мы с нетерпением ждем невероятно успешного будущего Eupheus».

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