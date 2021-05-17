Португалия: Международный день музеев, вход свободный

Музеи EGEAC

В Palácio Pimenta, Santo António, Teatro Romano с 15 по 18 мая проходят ярмарки, посвященные продаже предметов, связанных с праздником святого Антониу, мастер-классы, игры на свежем воздухе, концерт в саду, посещения, ночные экскурсии и многое другое.

Музей марионеток

С 15 по 18 мая Музей марионеток проводит семинары для школ, семей, шоу и множество развлечений. 18 мая музей будет открыт с 10:00 до 22:30, и все мероприятия будут бесплатными.

Дом Фернанду Пессоа

18 мая долгосрочная выставка Casa Fernando Pessoa будет доступна с 11:00 до 16:00 по предварительной записи.

Музей Бордалу Пинейру

В Международный день музеев музей Бордалу Пинейру организует экскурсии и лекции, а также бесплатный вход и другие сюрпризы.

Замок Сен-Жорже

18 мая в 17:00 в Каштелу-де-Сен-Жорже состоится конференция ландшафтного архитектора Жуана Гомеша да Силва «Гонсалу Рибейру Теллеш, Алфама и его замок». Вход свободный, в зависимости от вместимости аудитории, билет можно получить в тот же день.

Музей Карриш

Музей Карриш объявил в своих социальных сетях, что готовит различные мероприятия к Международному дню музеев 18 мая. В этот день, помимо бесплатного входа и поэтапного посещения в 11:00, он также предложит школам два «Чрезвычайных семинара по мусору» (в 10:30 и 14:30, необходима регистрация).

Национальный музей античного искусства

18 мая с 10:00 до 18:00 вход в Национальный музей античного искусства будет бесплатным, где вы сможете увидеть открытие выставки «Коллекция Утопика», где представлены очень качественные работы из Музея Карамулу. Вы также можете принять участие в одной из 30-минутных экскурсий в 11:00, 11:30, 15:00 и 15:30. Эти посещения осуществляются в порядке очереди до 17 мая.

Национальный музей современного искусства - Museu do Chiado

18 мая Пиреш Виейра приглашает принять участие в торжественной церемонии открытия отремонтированного фасада MNAC, в честь 110-летия Национального музея современного искусства.

Национальный музей естественной истории и науки

В Международный день музеев вы сможете увидеть закулисье этого музея, показанное теми, кто там работает: они рассказывают о будущем музеев с кураторами, консерваторами и посредниками. Кроме того, все мероприятия бесплатные, как и вход в музей и сады в течение дня.

Национальный музей азулежу

В рамках темы «Будущее, восстановление и переосмысление» Национальный музей азулежу будет открыт для бесплатных экскурсий в 11:00 и 15:00 (требуется предварительная регистрация до 17 мая по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ); мастер-классы по раскрашиванию азулежу в 11.00 и 15.00 (требуется предварительная регистрация до 17 мая на тот же адрес электронной почты); и мероприятие для семей и детей от 7 лет (предварительная регистрация не требуется, просто запросите доступ на стойке регистрации).

Национальный музей театра и танца

Национальный музей театра и танца предлагает разнообразную программу с посещением постоянной экспозиции и ее запасников, мероприятиями для семей (изготовление кукол) и театральным представлением. Вы должны записаться на прием до 14 мая по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону 21 756 74 10.

Музей национального костюма

В Museu do Traje вы найдете историю костюмов, украшений и игрушек в Португалии. Вход бесплатный с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, с экскурсиями, семинарами и мероприятиями для всей семьи. Регистрация по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 17 мая.

Национальный музей карет

Национальный музей карет также присоединится к этому дню с бесплатным входом, экскурсиями, семинарами и концертом Фрэнки Инноченти в 17:00.

Национальный дворец Ажуды

Посещения, музыка и многие другие сюрпризы - это то, чем вы сможете бесплатно насладиться с 10:00 до 18:00 18 мая в Национальном дворце Ажуда.

Список мероприятий для экскурсий по случаю Международного дня музеев еще более обширен, поэтому, если вашего любимого музея нет в этом списке, ищите напрямую по названию музея, чтобы узнать, готовят ли они что-то особенное для этого важного дня.