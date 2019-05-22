Португалия: Международный фестиваль садов

Фестиваль проходит с июня по октябрь и содействует развитию вкуса и интереса к саду и садоводческому хозяйству – в целях сохранения и защиты природы.

Подчиненный разным темам каждый год, фестиваль является местом конкурса национальных и международных проектов, двенадцать из которых затем отбираются и заново создаются в городе Понте-де-Лима. В течение пяти месяцев эти сады могут посещаться и оцениваться публикой, которая таким образом знакомится с новыми концепциями садоводчества и с различными тенденциями его развития.

Время проведения: с 1 июня по 31 октября

Место проведения: Ponte de Lima