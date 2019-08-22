Португалия: международный фестиваль воздухоплавания в Коруши

В поселке Коруши, в округе Сантарен с 29 октября по 3 ноября стартует международный фестиваль воздушных шаров. Десятки летательных аппаратов оторвутся от земли и поплывут над морем. У каждого желающего будет возможность полюбоваться пейзажами с высоты птичьего полета. В дни фестиваля также будет работать ярмарка, а также пройдут ряд шоу, концертов и представлений.



Фестиваль воздухоплавания уже с успехом проходил в Коруши в 2018 году. На мероприятие пришли 15 тысяч гостей, были представлены 28 воздушных шаров. Некоторые из летательных аппаратов имели весьма причудливую форму. Больше всего внимание привлекли воздушные шары в виде бутылки ликера, водолаза, собаки и мотоцикла.



Компания, которая является организатором фестиваля, сообщила что с 2020 года фестиваль воздухоплавания будет проходить дважды в год - в октябре и в марте.