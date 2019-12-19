Португалия: Мигел Данни объявил о завершении карьеры

Четверг, 19 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Мигел Данни объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни завершил спортивную карьеру.

Об этом сообщается на странице Российской премьер-лиги (РПЛ) в Twitter.

Напомним, Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 годы. Вместе с командой он стал трёхкратным чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. А в 2008 году он стал обладателем Суперкубка УЕФА, в котором забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед», пишет regnum.ru.

Кроме того, он также играл за такие клубы, как «Маритиму», московское «Динамо» и пражская «Славия». В составе сборной Португалии Данни сыграл 38 матчей и забил четыре гола.

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