Португалия: мигранты изучают английский, чтобы устроиться на работу

Пятница, 20 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: мигранты изучают английский, чтобы устроиться на работу

Около 50 беженцев и мигрантов изучают английский язык «онлайн» бесплатно в Лиссабоне с 15 учителями-добровольцами.

В рамках проекта Tapestry Project 15 учителей-добровольцев из Британского Совета с 3 ноября до конца учебного года проводят бесплатные уроки английского по полтора часа в неделю для взрослых учеников.

«С началом пандемии многие педагоги начали работать онлайн, и ряд из них согласились помочь с новым проектом. Теперь мы предоставляем еще один инструмент, чтобы помочь этим людям найти работу, чтобы дать им больше возможностей в областях, которые их интересуют», - объяснил Ричард Флеминг, координатор проекта Tapestry Project и Британского совета в Португалии.

По словам Ричарда Флеминга, студенты проявили большой интерес к английскому языку по профессиональным причинам, и первые впечатления как учащихся, так и учителей были очень положительными.

Люди приезжают из разных уголков земного шара, таких как Бразилия, Румыния, Сирия и Венесуэла, все они взрослые, разного возраста и с разными уровнями знания языка, от начального до среднего и даже продвинутого уровня английского.

Первый проект продлится до июня следующего года, но организаторы также намерены распространить его на другие области, помимо обучения языкам.

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