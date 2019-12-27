Португалия: «Милан» был близок к покупке Роналду

Об этом пишет The Sun со ссылкой на телеканал Sportitalia.

По данным британского таблоида, агент футболиста Жорже Мендеш достиг договоренности с миланским клубом о трансфере Роналду, и сделка почти состоялась. Однако новый спортивный директор «Милана» отказался обеспечивать переход нападающего, поэтому план сорвался, отмечает телеканал «Звезда».

Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» в июле 2018 года по собственному желанию. Сделка обошлась в 112 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, пишет iz.ru.

Как писал RT 25 декабря, суперкомпьютер определил лучшего футболиста, выбрав между аргентинским форвардом испанской «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Месси оказался лучше португальца по данным сезона-2013/14. Сначала игроки демонстрировали примерно одинаковый показатель, но с сезона-2015/16 Месси стал значительно превосходить соперника.

19 декабря сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду после гола в эффектном прыжке сравнил себя с известным американским баскетболистом Майклом Джорданом.