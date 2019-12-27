Португалия: «Милан» был близок к покупке Роналду
Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду мог стать игроком «Милана» летом 2018 года.
Об этом пишет The Sun со ссылкой на телеканал Sportitalia.
По данным британского таблоида, агент футболиста Жорже Мендеш достиг договоренности с миланским клубом о трансфере Роналду, и сделка почти состоялась. Однако новый спортивный директор «Милана» отказался обеспечивать переход нападающего, поэтому план сорвался, отмечает телеканал «Звезда».
Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» в июле 2018 года по собственному желанию. Сделка обошлась в 112 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, пишет iz.ru.
Как писал RT 25 декабря, суперкомпьютер определил лучшего футболиста, выбрав между аргентинским форвардом испанской «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Месси оказался лучше португальца по данным сезона-2013/14. Сначала игроки демонстрировали примерно одинаковый показатель, но с сезона-2015/16 Месси стал значительно превосходить соперника.
19 декабря сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду после гола в эффектном прыжке сравнил себя с известным американским баскетболистом Майклом Джорданом.