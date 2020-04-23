Португалия: Минфин начинает выплаты возвратов по IRS

Минфин приступил к этапу возвратов по IRS (reembolso). Ожидается, что в этом году выплаты поступят на счета налогоплательщиков через 21 день. Таким образом, те, кто подал декларацию 1 апреля сегодня может получить возврат. Об этом сообщает издание RTP со ссылкой на собственные источники в Минфине.

Напомним, ранее госсекретарь Estado dos Assuntos Fiscais Антонио Мендеш заявил, что правительство гарантирует все выплаты, однако в связи с пандемией коронавируса, не так быстро, как в прошлом году. Напомним, в 2019 и 2018 году правительство гарантировало 11-дневный срок поступления на счет возвратов по IRS.

Напомним, отправлять налоговые декларации жители Португалии начали 1 апреля. Срок подачи IRS составляет три месяца и заканчивается 30 июня. По последним данным, налогоплательщиками было подано более 2 млн деклараций.